Europei U21, Italia-Slovenia: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 30 marzo 2021) Agli Azzurrini serve solo una vittoria nella partita Italia-Slovenia, incontro per il quale Mister Nicolato dovrà fare a meno di Tonali, Scamacca, Rovella e Del Prato: tutti squalificati nel corso delle prime gare disputate. Le difficoltà della gara contro la Slovenia sono però molteplici: all’assenza degli squalificati si aggiunge il luogo della partita, lo stadio Ljudski vrt di Maribor è sito proprio in Slovenia e quindi “di casa” per gli avversari dell’Italia.Inoltre la nazionale Italiana si appresta alla sfida con un clima incandescente. A scaldarlo ci sono in primis le accuse di “antisportività” del tecnico spagnolo De La Fuente, risalenti allo 0-0 di due giorni fa, alle quali ha risposto in modo deciso Paolo Nicolato: “Lo trovo scorretto. Ciò che lui contesta per rappresentano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Agli Azzurrini serve solo una vittoria nella partita, incontro per il quale Mister Nicolato dovrà fare a meno di Tonali, Scamacca, Rovella e Del Prato: tutti squalificati nel corso delle prime gare disputate. Le difficoltà della gara contro lasono però molteplici: all’assenza degli squalificati si aggiunge il luogo della partita, lo stadio Ljudski vrt di Maribor è sito proprio ine quindi “di casa” per gli avversari dell’.Inoltre la nazionalena si appresta alla sfida con un clima incandescente. A scaldarlo ci sono in primis le accuse di “antisportività” del tecnico spagnolo De La Fuente, risalenti allo 0-0 di due giorni fa, alle quali ha risposto in modo deciso Paolo Nicolato: “Lo trovo scorretto. Ciò che lui contesta per rappresentano ...

