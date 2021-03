Europei U21, Italia-Slovenia: le probabili formazioni (Di martedì 30 marzo 2021) Europei U21, Italia-Slovenia: una vittoria per avere la certezza dei quarti di finale. MARIBOR (Slovenia) – Europei U21, Italia-Slovenia: una vittoria per i quarti di finale. Con i tre punti gli Azzurrini avrebbero la certezza del passaggio del turno. In caso di pareggio, invece, si dovrà guardare il risultato di Spagna-Repubblica Ceca. Con lo stesso risultato di parità, servono due reti in più della nazionale ceca per passare il turno. (I risultati e le classifiche) Nicolato recupera Gabbia e Marchizza, ma perde Delprato, Rovella e Scamacca. Raspadori in vantaggio su Colombo per affiancare Cutrone in attacco. Maggiore in cabina di regia. Nella Slovenia spazio ad una conoscenza del nostro calcio come Celar. Italia U21 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)U21,: una vittoria per avere la certezza dei quarti di finale. MARIBOR () –U21,: una vittoria per i quarti di finale. Con i tre punti gli Azzurrini avrebbero la certezza del passaggio del turno. In caso di pareggio, invece, si dovrà guardare il risultato di Spagna-Repubblica Ceca. Con lo stesso risultato di parità, servono due reti in più della nazionale ceca per passare il turno. (I risultati e le classifiche) Nicolato recupera Gabbia e Marchizza, ma perde Delprato, Rovella e Scamacca. Raspadori in vantaggio su Colombo per affiancare Cutrone in attacco. Maggiore in cabina di regia. Nellaspazio ad una conoscenza del nostro calcio come Celar.U21 ...

Advertising

infoitsport : Europei U21, diretta Italia-Slovenia ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Europei U21. Stasera #ItaliaSlovenia, le probabili formazioni' - infoitsport : Calcio, Europei U21: il programma completo e le ultime dichiarazioni di Nicolato - zazoomblog : Italia-Slovenia U21 oggi: orario tv programma streaming probabili formazioni Europei 2021 - #Italia-Slovenia #oggi… - SmorfiaDigitale : Europei U21, per l'Italia con la Slovenia servono solo i 3 punti -