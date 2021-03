Europei U21, Italia-Slovenia: le formazioni ufficiali (Di martedì 30 marzo 2021) Europei U21, Italia-Slovenia: una vittoria per avere la certezza dei quarti di finale. MARIBOR (Slovenia) – Europei U21, Italia-Slovenia: una vittoria per i quarti di finale. Con i tre punti gli Azzurrini avrebbero la certezza del passaggio del turno. In caso di pareggio, invece, si dovrà guardare il risultato di Spagna-Repubblica Ceca. Con lo stesso risultato di parità, servono due reti in più della nazionale ceca per passare il turno. (I risultati e le classifiche) Nicolato recupera Gabbia e Marchizza, ma perde Delprato, Rovella e Scamacca. Raspadori preferito a Colombo per affiancare Cutrone in attacco. Maggiore in cabina di regia. Italia U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala M.; ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)U21,: una vittoria per avere la certezza dei quarti di finale. MARIBOR () –U21,: una vittoria per i quarti di finale. Con i tre punti gli Azzurrini avrebbero la certezza del passaggio del turno. In caso di pareggio, invece, si dovrà guardare il risultato di Spagna-Repubblica Ceca. Con lo stesso risultato di parità, servono due reti in più della nazionale ceca per passare il turno. (I risultati e le classifiche) Nicolato recupera Gabbia e Marchizza, ma perde Delprato, Rovella e Scamacca. Raspadori preferito a Colombo per affiancare Cutrone in attacco. Maggiore in cabina di regia.U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala M.; ...

