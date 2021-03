Europei U21 | Gravina dopo la qualificazione dell’Italia | “Orgoglioso dei nostri ragazzi”

Advertising

Gazzetta_it : #EuroU21, gioia #Italia: batte la #Slovenia e vola ai quarti di finale #ItaliaSlovenia - sportface2016 : #Europei #Under21, #Gravina raggiante: 'Orgoglioso dei nostri ragazzi' - infoitsport : Europei U21: poker dell'Italia alla Slovenia | Udinese Blog - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #EuroU21, gioia #Italia: batte la #Slovenia e vola ai quarti di finale #ItaliaSlovenia - LaStampa : Europei U21, gli azzurri passeggiano sulla Slovenia 4-0 e vanno ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Europei U21

L'Italia Under 21 si è qualificata ai quarti di finale degli: l'avversaria degli azzurrini sarà una tra Portogallo, Croazia e ...Poteva bastare anche un pari, col senno di poi. Per andare sul sicuro, la Giovane Italia di Paolo Nicolato ha calato un convincente e squillante poker (4 - 0) addosso alla Slovenia padrona di casa, ...Le sue dichiarazioni. QUALIFICAZIONI AI QUARTI DEGLI EUROPEI – «Eravamo contati ma abbiamo dato tutto. La squadra ha dimostrato i veri valori di gruppo e unione portando a casa la qualificazione».Serviva una grande risposta e la grande risposta è arrivata: l’Italia batte la Slovenia e va ai quarti di finale degli Europei Under 21 che si disputeranno nel prossimo maggio. Cambio di prospettiva ...