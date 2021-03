Europei | Italia U21 esulta | 4-0 alla Slovenia e qualificazione ai quarti di finale

(Di martedì 30 marzo 2021) In una partita fondamentale per il passaggio aidi, l'Under 21 di Nicolato risponde presente. Battuta per 4-0 laa Maribor grazie ai gol di Maggiore, Raspadori e Cutrone su rigore nel primo tempo. Poi in apertura di secondo tempo Cutrone segna la sua personale doppietta con un tiro da fuori all'incrocio dei pali e porta gli Azzurrini avanti sul 4-0. Cutrone ha sbagliato al 45' un altro penalty.U21 che ha cominciato male la prima fase di questo Europe finendo in crescendo. Domani si conoscerà l'avversario degli azzurri che sarà affrontato a maggio.caption id="attachment 1114775" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Advertising

ESA_Italia : @AstroSamantha ripassa i sistemi della @Space_Station presso @NASA_Johnson . Gli astronauti europei @esa si prepara… - DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #ItaliaSlovenia, partita decisiva di #EuroU21 - matteosalvinimi : ...tutti europei: perché si pretende accoglienza sempre e solo da parte dell’Italia? Il ministro dell’Interno franc… - erpedrini : RT @Gianmar26145917: #TG4, il ministro #Speranza prova a mettere una pezza al clamoroso controsenso di potersi recare in vacanza all'estero… - giomo2 : RT @SkySport: ITALIA-SLOVENIA 4-0 Risultato finale ? ? #Maggiore (10') ? #Raspadori (19') ? rig. #Cutrone (25') ? #Cutrone (50') ? ? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Italia

di Stefano Belli} RISULTATIUNDER 21, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: partite al via! ... dal momento che la Rai in contemporanea trasmetterà su Rai2 l'. In questo modo l'emittente ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Ljudski vrt' tra le Nazionali di Nicolato e Acimovic in tempo reale L'affronta la Slovenia a Maribor nella gara che chiude il girone B degliUnder 21. Privi di tre squalificati, gli Azzurrini di Nicolato vogliono centrare una vittoria per non dover ...Ed è proprio in questo contesto che l’Europa, con in testa l’Italia, gioca un ruolo centrale. Se fino a ieri le armi russe e turche sembravano dettare legge, oggi sono vitali i rapporti economici.La pandemia continua a suscitare tra voi allarme e più ancora indignazione. I dati dell’Italia sono i peggiori d’Europa, per numero di casi e di morti. Abbiamo ascoltato allarmi televisivi perché ...