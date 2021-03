Europei di Calcio: il pubblico ci sarà anche in Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Dall’11 giugno all’11 luglio si terrà l’Europeo di Calcio Quest’estate si terranno gli Europei di Calcio che si sarebbero dovuti svolgere lo scorso anno ma che sono stati posticipati a causa pandemia. La rassegna, cosa che complica non poco le cose, si svolgerà in forma itinerante dall’11 giugno all’11 luglio. Nelle ultime ore si è parlato anche della presenza di pubblico. Ne ha parlato a Radio Punto Nuovo, Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della salute: “Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta della FIFA di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Io credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale ad una vita ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) Dall’11 giugno all’11 luglio si terrà l’Europeo diQuest’estate si terranno glidiche si sarebbero dovuti svolgere lo scorso anno ma che sono stati posticipati a causa pandemia. La rassegna, cosa che complica non poco le cose, si svolgerà in forma itinerante dall’11 giugno all’11 luglio. Nelle ultime ore si è parlatodella presenza di. Ne ha parlato a Radio Punto Nuovo, Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della salute: “? Si terrannoin, ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta della FIFA di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Io credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, main maniera graduale ad una vita ...

Advertising

GoalItalia : 'Se non vivi, mangi e respiri calcio allora non sei un vero calciatore. Indossi solo la maglia' ?? 4 Champions Leag… - ffranzaroli : @YvanGoSlow24 È vero che non abbiamo (sigh!!)costruito un ciclo. Ma il calcio è proprio così , vedi ad es. Leiceste… - Affaritaliani : Europei di calcio a Roma, Malagò: sul pubblico tifo per la FIGC - MaviodaRoma : @gr_grim Non si faranno mai le rivoluzioni, quest'anno dopo la serie A ci sonogli Europei, poi ricomincia il calcio… - lattuga99 : RT @Raiofficialnews: ?? #Europei di calcio @UEFAUnder21: Italia – Slovenia, questa sera alle 20.50 su @RaiDue e #RaiPlay ? -