Eurolega | Olimpia Milano ai playoff Messina | “Risultato bellissimo | siamo felici”

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo Stella Rossa-con conseguente accesso aidiper, parla così Ettore, coach dei lombardi: “Per noi è undi averlo raggiunto attraverso una stagione in cuistati quasi sempre tra le prime quattro e vinto su campi importanti. Neicercheremo di fare del nostro meglio con serenità”. SportFace.

Kevin Punter ha segnato 23 punti in Stella Rossa -AX 72 - 93 che ha dato a Milano la certezza di disputare i playoff... dentro la crisi che ha colpito i suoi uomini - chiave 27/03/2021 A 14:37Milano si qualifica ai playoff se... 16/03/2021 A 10:42L’AX Armani Milano vincendo a Belgrado con la Stella Rossa per 93-72 si è qualificata per i playoff dell’Eurolega 2021 ...E dopo sette anni torna nei playoff di EuroLeague, con due gare di anticipo. IL PRIMO QUARTO – L’Olimpia parte determinata sui due lati del campo, attacca il ferro, controlla i rimbalzi, difende forte ...