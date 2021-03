Eurolega | l' Armani Exchange batte la Stella Rossa e conquista i playoff

(Di martedì 30 marzo 2021) Belgrado (Serbia) - Il sogno continua, l'Olimpia Milano sbanca il mitico Pionir di Belgrado per 72 - 93 e raggiunge la matematica certezza di tornare a disputare i. Nel giorno in cui l'...

E ALLORA L'ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO DOPO 7 ANNI TORNA AI PLAYOFF DI EUROLEGA

... mai piegati nella storia recente (0 - 6 inprima di questo match, il precedente successo ... Da questo momento l'mette il pilota automatico (arriverà fino al +29 ), da Madrid arrivano ...* * * Riguarda Stella Rossa mts Belgrado - AXExchange Milano in VOD (Contenuto Premium)Milano frena: dentro la crisi che ha colpito i suoi uomini - chiave 27/03/2021 A 14:37 ...L’AX Armani Milano vincendo a Belgrado con la Stella Rossa per 93-72 si è qualificata per i playoff dell’Eurolega 2021 ...Al termine del match, coach Ettore Messina si è complimentato con la squadra: “Sono contento per tutti noi, e i ragazzi. Siamo entrati in campo molto concentrati e con tantissima energia. Abbiamo avut ...