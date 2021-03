Euro Under 21, l’Italia vede i quarti. Tre a zero all’intervallo alla Slovenia (Di martedì 30 marzo 2021) l’Italia Under 21 doveva vincere per accedere ai quarti di finale degli Europei Under 21 e per ora vittoria che sta arrivando per gli azzurrini di Nicolato. Una buonissima Italia, con tante assenze, sta dominando sulla Slovenia, alla sua prima apparizione alla fase finale di un Europeo di categoria e ancora in corsa per la qualificazione. Un tris importante per l’Italia, passata in vantaggio al 10? con Maggiore, dopo un batti e ribatti in area slovena culminato con un sinistro del centrocampista dello Spezia. Il raddoppio dopo pochi minuti, al 19?, con Raspadori, lanciato in profondità da Ranieri e abile a segnare con un sinistro che ha battuto il portiere sloveno. Al 25? arriva anche il tris, con Cutrone, che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021)21 doveva vincere per accedere aidi finale deglipei21 e per ora vittoria che sta arrivando per gli azzurrini di Nicolato. Una buonissima Italia, con tante assenze, sta dominando sullasua prima apparizionefase finale di unpeo di categoria e ancora in corsa per la qualificazione. Un tris importante per, passata in vantaggio al 10? con Maggiore, dopo un batti e ribatti in area slovena culminato con un sinistro del centrocampista dello Spezia. Il raddoppio dopo pochi minuti, al 19?, con Raspadori, lanciato in profondità da Ranieri e abile a segnare con un sinistro che ha battuto il portiere sloveno. Al 25? arriva anche il tris, con Cutrone, che ...

Advertising

MEcosocialista : @marcodimaio @elenabonetti @ItaliaViva Questo del 20 ottobre quindi? State riannunciando cose già annunciate da… - _clappuccino : @fede_lilm Ah ma sei 2000 come sei giovanee ?? dai i 500 euro dei 18app li hai avuti ?? e puoi avere fino a 250 euro… - _clappuccino : Mi chiedo ma lo fanno apposta a mettere i 500 euro della 18app e i bonus da 250 euro per figli under 21 appena esco… - caIcio_info : @geglobo Arancio meccanico! ?? L'Olanda sconfigge l'Ungheria 6-1, supera la Germania e passa agli ottavi di finale… - SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: Segui con noi la DIRETTA di ????#ItaliaSlovenia???? LIVE #U21EURO -