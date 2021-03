Euro Under 21: Italia, poker alla Slovenia e qualificazione alla fase finale con l’immancabile espulsione (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia centra il pass per la fase finale degli Europei Under 21, grazie alla vittoria sulla Slovenia per 4-0. Una buonissima Italia, con tante assenze, ha dominato sulla Slovenia, alla sua prima apparizione alla fase finale di un Europeo di categoria e ancora in corsa per la qualificazione. Un poker importante per l’Italia, che ha chiuso già nel primo tempo il discorso qualificazione. Azzurri passati in vantaggio al 10? con Maggiore, dopo un batti e ribatti in area slovena culminato con un sinistro del centrocampista dello Spezia. Il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) L’centra il pass per ladeglipei21, grazievittoria sullaper 4-0. Una buonissima, con tante assenze, ha dominato sullasua prima apparizionedi unpeo di categoria e ancora in corsa per la. Unimportante per l’, che ha chiuso già nel primo tempo il discorso. Azzurri passati in vantaggio al 10? con Maggiore, dopo un batti e ribatti in area slovena culminato con un sinistro del centrocampista dello Spezia. Il ...

Advertising

zazoomblog : Euro Under 21 l’Italia vede i quarti. Tre a zero all’intervallo alla Slovenia - #Under #l’Italia #quarti.… - RaiSport : #Nicolato: 'I quarti non erano scontati' ? Il ct: 'Oggi allestire la squadra era difficile'??… - infoitsport : Italia-Slovenia Under 21 4-0 risultato finale: la classifica del gruppo B di Euro 2021 - francesco6684 : A luglio arriva l’assegno unico universale. Alle famiglie fino a 250 euro al mese per ogni figlio under 21. Misura… - calciomercatoit : ????#ItaliaSlovenia???? 4-0! Doppietta per #Cutrone! #U21EURO -