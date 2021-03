Estorsione, violenza, lesioni e spaccio: arrestate sei persone (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Nella mattinata di oggi, in Sessa Aurunca, Mondragone e nella provincia di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sessa Aurunca, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito sei misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone, gravemente indiziate dei delitti di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marjuana e cocaina, Estorsione, violenza private e lesioni personali, reati consumati in Sessa Aurunca, Cellole e Mondragone tra i mesi di dicembre 2017 e settembre 2018. Uno degli indagati è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, altri cinque indagati sono stati soggetti ad applicazione della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Nella mattinata di oggi, in Sessa Aurunca, Mondragone e nella provincia di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sessa Aurunca, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito sei misure cautelari personali nei confronti di altrettante, gravemente indiziate dei delitti di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marjuana e cocaina,private epersonali, reati consumati in Sessa Aurunca, Cellole e Mondragone tra i mesi di dicembre 2017 e settembre 2018. Uno degli indagati è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, altri cinque indagati sono stati soggetti ad applicazione della ...

