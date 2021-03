Estate 2021, Crisanti: “Vacanze? Consiglio dei last minute” (Di martedì 30 marzo 2021) Covid e Vacanze. “Vale sempre la pena essere ottimisti. Ma come sarà questa Estate dipende da quante persone riusciamo a vaccinare contro Covid”. I numeri attuali delle iniezioni scudo giornaliere promettono bene? “C’è ancora da fare un po’ di strada, direi”. Di previsioni non ne vuole fare il virologo Andrea Crisanti. E non solo per non ispirare il suo imitatore Crozza. “No, non si possono davvero fare – sorride – e non si può rispondere alla domanda” se l’inseparabile mascherina verrà in ferie con noi per un’Estate 2021 a un metro di distanza dagli amici. “Se io andrò in vacanza? Sì, certo che mi prenderò una vacanza – dice all’Adnkronos Salute – ma sulla base di come vanno le cose e guardando a cosa prevedono le misure”. Quindi si può già pianificare, scegliere mete, prenotare? “Io aspetterei, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Covid e. “Vale sempre la pena essere ottimisti. Ma come sarà questadipende da quante persone riusciamo a vaccinare contro Covid”. I numeri attuali delle iniezioni scudo giornaliere promettono bene? “C’è ancora da fare un po’ di strada, direi”. Di previsioni non ne vuole fare il virologo Andrea. E non solo per non ispirare il suo imitatore Crozza. “No, non si possono davvero fare – sorride – e non si può rispondere alla domanda” se l’inseparabile mascherina verrà in ferie con noi per un’a un metro di distanza dagli amici. “Se io andrò in vacanza? Sì, certo che mi prenderò una vacanza – dice all’Adnkronos Salute – ma sulla base di come vanno le cose e guardando a cosa prevedono le misure”. Quindi si può già pianificare, scegliere mete, prenotare? “Io aspetterei, ...

