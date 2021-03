Esplode lo pneumatico | autocarro finisce contro il guardrail | paura per l’autista

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura perdi unquesto pomeriggio lungo il raccordo autostradale che, da San Giorgio del Sannio conduce verso Benevento. L’esplosione di uno, quello anteriore, ha fatto perdere al conducente illlo del mezzo con quest’ultimo che ha finito la sua corsail. Per fortunane è uscito illeso, l’impatto non è stato tremendo e l’arteria non era molto trafficata. Sul posto la Polizia Stradale e i Carabinieri per i primi rilievi e per riportare alla normalità il flusso delle auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

