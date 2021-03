Esclusiva | Aramu nella lista del Genoa E c’è un altro club di Serie A

(Di martedì 30 marzo 2021) Mattiacompirà 26 anni tra un mese e mezzo, è uno dei grandi protagonisti dellaB, diamante del Venezia che sogna e fresco di rinnovo contrattuale fino al 2023 (con opzione).cercherà la promozione il suo attualeche non nasconde certo le ambizioni, ma laA lo aspetta a prescindere.è un nome importante sul taccuino del, che lo ha fatto seguire e che lo ha apprezzato molto, ma ci sono altriin movimento, anche il Bologna. Priorità Venezia, a maggior ragione in queste settimane, ma il suo futuro sarà in ogni caso a colori. Foto: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

