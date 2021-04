Esame di maturità - Diteci la vostra sulla Toyota Yaris III (Di martedì 30 marzo 2021) Il modello di cui ci occupiamo stavolta è la terza serie della Toyota Yaris. Quando questa vettura arriva sul mercato, nel 2011, sono passati 12 anni dal debutto del "piccolo genio", da quella prima Yaris che è stata tanto fortunata nelle vendite e altrettanto apprezzata dagli automobilisti. Sembrano pochi anni, ma intanto i tempi sono cambiati e anche l'impostazione della nuova generazione riflette il mutamento: meno voli pindarici e maggiore concretezza. Sparisce, per esempio, la strumentazione al centro della plancia in favore di un più tradizionale quadro strumenti, posizionato davanti al volante. La linea appare più matura e gli interni sono più razionali. Sbaglia, tuttavia, chi considera questa vettura un passo indietro sul piano dell'evoluzione tecnologica: proprio con la terza serie della Yaris, infatti, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 marzo 2021) Il modello di cui ci occupiamo stavolta è la terza serie della. Quando questa vettura arriva sul mercato, nel 2011, sono passati 12 anni dal debutto del "piccolo genio", da quella primache è stata tanto fortunata nelle vendite e altrettanto apprezzata dagli automobilisti. Sembrano pochi anni, ma intanto i tempi sono cambiati e anche l'impostazione della nuova generazione riflette il mutamento: meno voli pindarici e maggiore concretezza. Sparisce, per esempio, la strumentazione al centro della plancia in favore di un più tradizionale quadro strumenti, posizionato davanti al volante. La linea appare più matura e gli interni sono più razionali. Sbaglia, tuttavia, chi considera questa vettura un passo indietro sul piano dell'evoluzione tecnologica: proprio con la terza serie della, infatti, ...

cocodrill3 : @Danireport @ErmannoKilgore L’ informazione della @stampa alla Giannini materia come materia d’esame alla maturità, sai la m...a? - _Sherty_ : Ragazz* che oggi avete ricominciato scuola. Se avete l'ansia per l'esame di maturità, non preoccupatevi. C'è solo u… - lagibola_la : Sono in una situazione molto difficile e divertente Voglio tantissimo che la scuola finisca così sono più libera,… - inChesterarms : RT @inChesterarms: Appena trovato in tl un 'mi servono persone sopra i 14 anni, cosa avete portato all'esame di terza media? mi servono ide… - gabrieleg98 : @ch0lansia Davvero tanta ahahah considera che a luglio del 2017 avevo la maturità ma anche il concerto dei Coldplay… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame maturità Possibilità di bocciare. Ma c'è chi vorrebbe tutti promossi, magari per due anni di fila! ...il numero di giorni di frequenza (come già previsto per l'ammissione agli esami di "maturità"). Gli ... ma non finalizzato poi ad un "esame di riparazione" ( visto che a settembre la scuola era in ...

