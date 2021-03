Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma? L’indiscrezione bomba (Di martedì 30 marzo 2021) Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono lasciati tempo fa. Tuttavia sono tornati a essere protagonisti del gossip per un presunto riavvicinamento in corso. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex. Marica ed Eros – Solonotizie24Eros e Marika, ritorno di fiamma? Eros Ramazzotti, oltre a essere amato per la sua carriera artistica, è noto per essere stato al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. Dopo il matrimonio con Michelle Hunziker, il cantante si è lasciato andare tra le braccia della modella Marica Pellegrinelli. Nel 2014 sono convolati a nozze e sono diventati genitori di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Dopo 5 anni si sono separati e lui è ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021)edsi sono lasciati tempo fa. Tuttavia sono tornati a essere protagonisti del gossip per un presunto riavvicinamento in corso. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex.ed– Solonotizie24e Marika,di, oltre a essere amato per la sua carriera artistica, è noto per essere stato al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. Dopo il matrimonio con Michelle Hunziker, il cantante si è lasciato andare tra le braccia della modella. Nel 2014 sono convolati a nozze e sono diventati genitori di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Dopo 5 anni si sono separati e lui è ...

