Ergastolo ostativo | io non capisco un Paese che riesce così facilmente a dimenticare il passato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) di Pippo Giordano Giammai avrei pensato che si arrivasse a tanto. Ma purtroppo ci stiamo arrivando. Noi, stupidi uomini degli anni Ottanta e Novanta, sordi alla litania “ma cu vu fa fari?”, andavamo dritti per la nostra strada pur raccogliendo i corpi inermi di colleghi della Polizia di Stato, carabinieri e magistrati assassinati. E mi domando: perché e per chi sono morti? Per questo imbelle Stato, che dopo Pasqua ci farà trovare nell’uovo la sorpresa? Cheingrato. Cheche non rispettava i propri figli da vivi, figuriamoci da morti. In quegli anni eravamo una sparuta pattuglia di sognatori e patrioti, che onoravano il giuramento di fedeltà verso lo Stato. E ora il gotha mafioso attende trepidante che la Corte costituzionale dichiari incostituzionale la norma del carcere duro. In subordine qualora venisse dichiarata la legittimità, il cerino ...