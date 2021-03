Energia, Descalzi: “Da idrogeno soluzioni per industria e mobilità” (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – “Si parla di idrogeno da circa 30 anni. Ci sono stati dei miglioramenti tecnologici ma ora c’è la necessità di diversi vettori energetici e diverse risorse primarie”. È quanto ha sottolineato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in occasione dell’evento “La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica” organizzato da Il Sole 24 Ore. “L’idrogeno – ha aggiunto Descalzi – è un vettore energetico che può dare grosse soluzioni al campo industriale e alla mobilità, alla mobilità pesante. E insieme all’elettrico può contribuire alla decarbonizzazione. Noi – ha annunciato l’ad – ci siamo attrezzati ed avremo delle stazioni di servizio multifunzionali con l’elettrico, biogas e, in maniera più limitata dal ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – “Si parla dida circa 30 anni. Ci sono stati dei miglioramenti tecnologici ma ora c’è la necessità di diversi vettori energetici e diverse risorse primarie”. È quanto ha sottolineato l’amministratore delegato di Eni, Claudio, in occasione dell’evento “La strategia sull’e la transizione energetica” organizzato da Il Sole 24 Ore. “L’– ha aggiunto– è un vettore energetico che può dare grosseal campole e alla, allapesante. E insieme all’elettrico può contribuire alla decarbonizzazione. Noi – ha annunciato l’ad – ci siamo attrezzati ed avremo delle stazioni di servizio multifunzionali con l’elettrico, biogas e, in maniera più limitata dal ...

