Emma Marrone, la sua dolcissima dedica su IG "Vi dedico tutto" (Di martedì 30 marzo 2021) La cantante Emma Marrone ha voluto dedicare un post su Instagram ai suoi genitori. Scopriamo insieme cosa ha scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real brown) Era il 29 marzo 2010 quando Maria De Filippi decretò come vincitrice assoluta del talent Amici la cantante Emma Marrone. E proprio la cantante ieri ha voluto dedicare un messaggio pieno d'amore ai suoi genitori, Maria e Rosario. LEGGI ANCHE—>AMICI 2021, ROSA CONTRO LA CELENTANO. LE PAROLE DI UN EX ALLIEVO La passione per la musica è stata trasmessa proprio dal padre: all'età di 9 anni Rosario Marrone la introduce all'interno della sua band, Karadreon, e qualche volta anche ...

