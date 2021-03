Emerson Palmieri: “Italia? Questo gruppo è una famiglia. Col Chelsea possiamo vincere un trofeo…” (Di martedì 30 marzo 2021) Intervenuto dal ritiro della Nazionale Italiana nelle ore di vigilia della sfida contro la Lituania, Emerson Palmieri ha parlato del suo momento in Azzurro ma anche della sua esperienza al Chelsea. Ai microfoni della Rai, l'esterno mancini ex Roma ha esaltato il gruppo dell'Italia di Mancini e si è soffermato sulle ambizioni anche del club di Londra.Emerson Palmieri: Nazionale e Chelseacaption id="attachment 1114517" align="alignnone" width="620" Emerson Palmieri (getty images)/captionSulla squadra Italiana: "Qui c'è un gruppo diverso da quelli con cui ho lavorato in passato. Non ho mai lavorato con un gruppo così, è umile. Siamo una ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Intervenuto dal ritiro della Nazionalena nelle ore di vigilia della sfida contro la Lituania,ha parlato del suo momento in Azzurro ma anche della sua esperienza al. Ai microfoni della Rai, l'esterno mancini ex Roma ha esaltato ildell'di Mancini e si è soffermato sulle ambizioni anche del club di Londra.: Nazionale ecaption id="attachment 1114517" align="alignnone" width="620"(getty images)/captionSulla squadrana: "Qui c'è undiverso da quelli con cui ho lavorato in passato. Non ho mai lavorato con uncosì, è umile. Siamo una ...

