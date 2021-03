Elodie contro la Lega | “Indegni” Quali altri artisti hanno attaccato il partito di Salvini?

(Di martedì 30 marzo 2021)si scaglialae si chiede come sia possibile siano al governo,ildi? Nelle ultime storie Instagram, la cantantesi è sfogata attaccando duramente i parlamentari dellaed in particolare Simone Pillon, per l’opposizione costante e continuata alla cosiddetta legge “Zan”. La legge si prefigge di punire in maniera concreta tutti gli atti di “omotransfobia”, tutelando in questo modo i diritti delle persone appartenenti alla minoranza Lgbt e cercando di cancellare le ingiustizie che ancora oggi subiscono troppo spesso. Parlando dell’opposizione dellaalla legge, ...

...l'omotransfobia non serva o sia pericolosa? Non dovresti neppure esser rappresentato in Parlamento. É il tollerantissimo pensiero - pensiero, che parolone " espresso su Instagram daDi ...La cantantesi è sfogata via socialalcuni esponenti della Lega che si sono espressi negativamente in merito alla legge Zanl'omotransfobia.la Lega: i motivi Ancora una voltaè scesa in campo attraverso i social per dire la sua in merito alla politica, e in particolare a una legge che le starebbe a cuore, ovvero ...“Questa gente non dovrebbe essere in parlamento, questa gente è omotransfobica” scrive Elodie in una storia che arriva alla fine di una serie di immagini contro la Lega e in particolare il Senatore S ..."Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento". È un duro sfogo quello della cantante Elodie, che sui social ha attaccato la Lega per l'atteggiamento ostile e l'ostruzionismo contro l ...