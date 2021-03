Elenoire Ferruzzi ultime notizie: situazione critica, non risponde alle cure (Di martedì 30 marzo 2021) Peggiorano purtroppo le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, la star dei social, performer, attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Il 18 marzo la notizia del suo ricovero e in queste ore, dopo i tanti messaggi sui social, parlano gli amici che chiedono anche di non continuare a mandare messaggi alla famiglia. Queste infatti per Elenoire sono ore difficili, pare che dall’ospedale abbiano fatto sapere che la Ferruzzi non risponde più alle cure mediche e che si potrebbe pensare al peggio. Proprio oggi, sui social, sono stati tanti i fan di Eleonoire a chiedersi come stesse, tanto da mandare il suo nome nelle tendenze di Twitter. Purtroppo però non ci sono buone notizie. Il 18 marzo era stata le stessa Elenoire a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) Peggiorano purtroppo le condizioni di salute di, la star dei social, performer, attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Il 18 marzo la notizia del suo ricovero e in queste ore, dopo i tanti messaggi sui social, parlano gli amici che chiedono anche di non continuare a mandare messaggi alla famiglia. Queste infatti persono ore difficili, pare che dall’ospedale abbiano fatto sapere che lanonpiùmediche e che si potrebbe pensare al peggio. Proprio oggi, sui social, sono stati tanti i fan di Eleonoire a chiedersi come stesse, tanto da mandare il suo nome nelle tendenze di Twitter. Purtroppo però non ci sono buone. Il 18 marzo era stata le stessaa ...

