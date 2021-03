Elenoire Ferruzzi, le ultime dall’ospedale: cresce la paura (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elenoire Ferruzzi come sta? La popolare icona del web è ricoverata a causa del Covid-19, sui social è cresciuta l’ansia in queste ore, ecco cosa è successo. Molti ricorderanno qualche anno fa il video “Carpisa è il mare”, diventato in poche ore un vero fenomeno del web. A camminare per le strade di Milano, canzonando la Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.come sta? La popolare icona del web è ricoverata a causa del Covid-19, sui social è cresciuta l’ansia in queste ore, ecco cosa è successo. Molti ricorderanno qualche anno fa il video “Carpisa è il mare”, diventato in poche ore un vero fenomeno del web. A camminare per le strade di Milano, canzonando la

Advertising

MaxCharmed : RT @_KatiaPa: Quello che sta succedendo ad Elenoire Ferruzzi è esattamente quello che è successo a mia madre. Spero davvero che per lei e l… - voidxemzi : @wienersoldixr amo figurati, elenoire ferruzzi - alwaysgiugina : Apprendo ora da diversi blog che Elenoire Ferruzzi sta molto molto male. Persona intelligente,istrionica,colta,a su… - DARKRAYTAKraY : RT @perchetendenza: 'Elenoire': Perché si sarebbero aggravate le condizioni di Elenoire Ferruzzi, da settimane ricoverata in ospedale dopo… - MlCKEYTOMS : pregando per elenoire ferruzzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elenoire Ferruzzi Elenoire Ferruzzi ricoverata per Covid: 'Le sue condizioni si sono aggravate' Suscitano preoccupazione le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi , la star dei social, performer, occasionalmente anche attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Molti si stanno chiedendo come sta Elenoire, e un amico della showgirl ha ...

Elenoire Ferruzzi ha il Covid: come sta? "Le cose stanno peggiorando, bisogna pregare" Brutte notizie per gli estimatori di Elenoire Ferruzzi . Lo scorso 18 marzo ha rivelato di avere il Covid e, proprio in quella occasione, la situazione è apparsa già molto preoccupante. Elenoire Ferruzzi ha il Covid, come sta? "Le cose ...

Elenoire Ferruzzi, dramma Covid: “Ossigeno fisso, aiutatemi” Inews24 Peggiorano le condizioni della showgirl con il Covid: Aveva annunciato la sua positività al Covid-19 qualche giorno fa, ma ora sembra che le sue condizioni siano in netto peggioramento ...

Elenoire Ferruzzi ricoverata per Covid: "Le sue condizioni si sono aggravate" La star dei social Elenoire Ferruzzi è ricoverata per Covid e le sue condizioni sarebbero gravi: qualche giorno fa l'ultimo post e secondo un amico avrebbe avuto una crisi respiratoria. Suscitano preo ...

Suscitano preoccupazione le condizioni di salute di, la star dei social, performer, occasionalmente anche attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Molti si stanno chiedendo come sta, e un amico della showgirl ha ...Brutte notizie per gli estimatori di. Lo scorso 18 marzo ha rivelato di avere il Covid e, proprio in quella occasione, la situazione è apparsa già molto preoccupante.ha il Covid, come sta? "Le cose ...Aveva annunciato la sua positività al Covid-19 qualche giorno fa, ma ora sembra che le sue condizioni siano in netto peggioramento ...La star dei social Elenoire Ferruzzi è ricoverata per Covid e le sue condizioni sarebbero gravi: qualche giorno fa l'ultimo post e secondo un amico avrebbe avuto una crisi respiratoria. Suscitano preo ...