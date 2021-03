Elenoire Ferruzzi, il Covid non lascia speranze: le ultime notizie sulla showgirl (Di martedì 30 marzo 2021) I medici danno poche speranze a Elenoire Ferruzzi le cui condizioni si sono aggravate a causa del Covid: il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio e che la showgirl transessuale non risponde più alle cure. . La vita di Elenoire Ferruzzi è appesa ha un filo: la showgirl, che ha contratto il Covid da alcune settimane, è in pericolo di vita e le sue condizioni lasciano poche speranze. Le ultime notizie sulla star dei social arrivano infatti dall'amico Angelo Mazzone, che riferisce le parole dei medici che la stanno seguendo. Due settimane fa Elenoire Ferruzzi aveva annunciato sui social di aver contratto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) I medici danno pochele cui condizioni si sono aggravate a causa del: il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio e che latransessuale non risponde più alle cure. . La vita diè appesa ha un filo: la, che ha contratto ilda alcune settimane, è in pericolo di vita e le sue condizionino poche. Lestar dei social arrivano infatti dall'amico Angelo Mazzone, che riferisce le parole dei medici che la stanno seguendo. Due settimane faaveva annunciato sui social di aver contratto ...

