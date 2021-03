Elena ha 15 anni, è alta 117 e pesa 15 kg, ma non è la sua malattia. (Di martedì 30 marzo 2021) Oggi voglio raccontarvi la storia di Elena, quindici anni di Genova, affetta da mitocondriopatia geneticamente determinata, l’unica a soffrirne in Italia, in tutto il mondo ce ne sono solo altri 25 come lei. I suoi genitori hanno impiegato dieci anni per avere la diagnosi e hanno lanciato una raccolta fondi online per mettere insieme il denaro sufficiente a realizzare un centro di ricerca che sviluppi una cura. La malattia della bambina è degenerativa, ciò significa che andrà peggiorando, portando con sé tutta una serie di effetti collaterali tremendi, tra i quali un deficit della crescita, basti pensare che la piccola pur avendo quindici anni, ha un peso di poco più di quindici chili per un altezza di 117 cm. Tutto è dovuto ad una mutazione nel Dna a carico di un gene che impedisce alla cellula di ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021) Oggi voglio raccontarvi la storia di, quindicidi Genova, affetta da mitocondriopatia geneticamente determinata, l’unica a soffrirne in Italia, in tutto il mondo ce ne sono solo altri 25 come lei. I suoi genitori hanno impiegato dieciper avere la diagnosi e hanno lanciato una raccolta fondi online per mettere insieme il denaro sufficiente a realizzare un centro di ricerca che sviluppi una cura. Ladella bambina è degenerativa, ciò significa che andrà peggiorando, portando con sé tutta una serie di effetti collaterali tremendi, tra i quali un deficit della crescita, basti pensare che la piccola pur avendo quindici, ha un peso di poco più di quindici chili per un altezza di 117 cm. Tutto è dovuto ad una mutazione nel Dna a carico di un gene che impedisce alla cellula di ...

