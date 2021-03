Ecco Futura | il logo delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 – Il video

(Di martedì 30 marzo 2021) Si chiamaildelche si terranno a. Il simbolo, rappresentato da un 26 stilizzato sulla neve, ha superato Dado, l’altro design proposto per l’evento, raccogliendo il 75%preferenze. Il totale dei voti giunti al Coni è di 871.566: è la prima volta nella storia dei Giochi che ildi un’edizione viene scelto da un voto popolare.è stato presentato il 30 marzo in una diretta congiunta dal Salone del Coni e dalla Torre Isozaki di, che è anche sede della Fondazione. «Ilè qualcosa non solo da sostenere, ma anche da ...

Sconfitto il logo chiamato "Dado", pensato prevalentemente per i giovani, "" porta in dote un messaggio incentrato sulla sostenibilità ....