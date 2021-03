Eboli, incontro Anva-Commissario prefettizio: c’è l’ordinanza per il mercato (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOggi alle 10.30 si è svolto l’incontro tra l’Anva Regionale Campania rappresentata dal Coordinatore Aniello Ciro Pietrofesa, il Presidente Confesercenti di Eboli Donato Santimone, il loro avvocato Gianluca Vocca, ed il Commissario del Comune di Eboli, Antonio De Jesu. Dichiarazione del coordinatore regionale Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “La riunione, richiesta attraverso l’intervento del Prefetto di Salerno Francesco Russo, si è svolta in totale cordialità e disponibilità da parte del Commissario al fine di garantire il pieno svolgimento delle attività mercatali alimentari senza subire più penalizzazioni. Il dott. De Jesu ci ha espresso l’esigenza di apportare alcuni accorgimenti al piano di sicurezza già adottato in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOggi alle 10.30 si è svolto l’tra l’Regionale Campania rappresentata dal Coordinatore Aniello Ciro Pietrofesa, il Presidente Confesercenti diDonato Santimone, il loro avvocato Gianluca Vocca, ed ildel Comune di, Antonio De Jesu. Dichiarazione del coordinatore regionaleConfesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “La riunione, richiesta attraverso l’intervento del Prefetto di Salerno Francesco Russo, si è svolta in totale cordialità e disponibilità da parte delal fine di garantire il pieno svolgimento delle attività mercatali alimentari senza subire più penalizzazioni. Il dott. De Jesu ci ha espresso l’esigenza di apportare alcuni accorgimenti al piano di sicurezza già adottato in ...

