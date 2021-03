E' stato trovato morto il papà di una bambina che non era rientrato a casa. Il corpo su una scogliera del Conero (Di martedì 30 marzo 2021) ANCONA - Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche dell'uomo scomparso da Senigallia . Il corpo del 43enne, di cui si erano perse le tracce da ieri sera, è stato trovato in fondo alla scogliera del ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 30 marzo 2021) ANCONA - Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche dell'uomo scomparso da Senigallia . Ildel 43enne, di cui si erano perse le tracce da ieri sera, èin fondo alladel ...

