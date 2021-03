Droni di Leonardo offerti alla Marina Australiana (Di martedì 30 marzo 2021) La filiale Australiana della storica azienda aeronautica americana Northrop Grumman e Leonardo Australia sono state selezionate per passare al blocco successivo del programma Sea129 Phase5 per l'acquisizione di un sistema aereo senza pilota marittimo (Muas) progettato per fornire capacità di intelligence, sorveglianza, ricognizione e designazione dei bersagli alla Marina Militare Australiana (Royal Australian Navy). "Northrop Grumman offre decenni di esperienza nella fornitura e nel sostegno di sistemi aerei con e senza equipaggio per i clienti in Australia e in tutto il mondo", ha affermato Christine Zeitz, direttore generale per l'Asia e Pacifico dell'azienda americana. La proposta include la piattaforma e i sottosistemi italiani AWHero, specificamente progettati per operare in ambienti marittimi ... Leggi su panorama (Di martedì 30 marzo 2021) La filialedella storica azienda aeronautica americana Northrop Grumman eAustralia sono state selezionate per passare al blocco successivo del programma Sea129 Phase5 per l'acquisizione di un sistema aereo senza pilota marittimo (Muas) progettato per fornire capacità di intelligence, sorveglianza, ricognizione e designazione dei bersagliMilitare(Royal Australian Navy). "Northrop Grumman offre decenni di esperienza nella fornitura e nel sostegno di sistemi aerei con e senza equipaggio per i clienti in Australia e in tutto il mondo", ha affermato Christine Zeitz, direttore generale per l'Asia e Pacifico dell'azienda americana. La proposta include la piattaforma e i sottosistemi italiani AWHero, specificamente progettati per operare in ambienti marittimi ...

