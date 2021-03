Dreams: Sony continuerà a investire nel progetto, Media Molecule si espande e guarda al futuro (Di martedì 30 marzo 2021) In un'intervista con Kotaku, la Studio Director di Media Molecule, Siobhan Reddy, ha confermato che Sony ha ancora intenzione di investire in Dreams, l'ultimo progetto dello studio, nonché farlo evolvere come piattaforma. Per chi non se lo ricordasse, Dreams fu il titolo esclusivo per PS4, pubblicato lo scorso anno, più simile ad un massiccio editor/creatore di videogiochi, rispetto ad un gioco vero e proprio. Grazie ai potenti strumenti messi a disposizione dal software, chiunque è in grado di realizzare giochi, immagini o esperienze interattive, anche basandosi su qualcosa già noto, al limite dell'infrazione di copyright. Basti pensare a tutte le demo gameplay di Ghost of Tsushima, Sonic, Spider-Man e altri, ricreate in Dreams, di cui vi abbiamo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) In un'intervista con Kotaku, la Studio Director di, Siobhan Reddy, ha confermato cheha ancora intenzione diin, l'ultimodello studio, nonché farlo evolvere come piattaforma. Per chi non se lo ricordasse,fu il titolo esclusivo per PS4, pubblicato lo scorso anno, più simile ad un massiccio editor/creatore di videogiochi, rispetto ad un gioco vero e proprio. Grazie ai potenti strumenti messi a disposizione dal software, chiunque è in grado di realizzare giochi, immagini o esperienze interattive, anche basandosi su qualcosa già noto, al limite dell'infrazione di copyright. Basti pensare a tutte le demo gameplay di Ghost of Tsushima, Sonic, Spider-Man e altri, ricreate in, di cui vi abbiamo ...

