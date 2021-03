Drammatica accusa del cardinale Zen | «In Vaticano regnano sacrileghi e ladri»

(Di martedì 30 marzo 2021) Ha fatto rumore negli ambienti vaticani, la straordinaria disposizione della Segreteria di Stato che vieta le messe individuali nella basilica di San Pietro. Alle tante voci di protesta della chiesa più tradizionalista si unisce in queste ore quella delcinese Joseph Zen. “Assurdo vietare le messe private a San Pietro” L’ottuagenario porporato di Hong Kong, creatoda Benedetto XVI (nella foto) in una lettera aperta pubblicata sul suo sito e indirizzata alRobert Sarah denuncia l’illegittimità della decisione. «Dolore e indignazione invadono il mio cuore a sentire certe notizie incredibili. Hanno vietato le messe private a S. Pietro!? Se non fosse per le restrizioni imposte dal Coronavirus, prenderei il primo volo per venire a Roma e mettermi in ginocchio davanti alla porta di Santa Marta (ora residenza ...

