Draghi si è vaccinato | ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca

Advertising

myrtamerlino : 'Mi vaccinerò con #Astrazeneca quando sarà il mio turno'. Detto, fatto. Senza saltare file, senza nessun privilegi… - HuffPostItalia : Mario Draghi si è vaccinato con Astrazeneca - Tg3web : Draghi si è vaccinato con AstraZeneca stamattina a Roma. E ha cercato di infondere fiducia e ottimismo, garantendo… - felice_esposito : RT @Tg3web: Draghi si è vaccinato con AstraZeneca stamattina a Roma. E ha cercato di infondere fiducia e ottimismo, garantendo l'impegno a… - MassimoChiaram7 : RT @DiReddito: Stamattina #Draghi ha vaccinato Astrazeneca. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vaccinato

Il Presidente del Consiglio e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid - 19 nell'hub della Stazione Terminicon AstraZeneca (Vaxzevria), Venditti: "E' il vaccino proletario" Il Presidente del Consiglio, Mario, e la moglie Maria Serenella Cappello vaccinati con Astrazeneca. ...COSENZA – Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in “Vaxzevria”. Il cambio di denominazione è stato all’approvato dall’Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo ...Giampiero, direttore del marketing in un'azienda farmaceutica, ha provato in tutti i modi a lasciare il posto a qualcun altro. Nei giorni scorsi, Mario Draghi aveva invitato le Regioni a vaccinare in ...