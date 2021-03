“Dov’è mia figlia?”, ragazza scompare all’aeroporto ma nessuno denuncia: mistero sul volo Ryanair (Di martedì 30 marzo 2021) “Dov’è mia figlia?”, ragazza scompare all’aeroporto ma nessuno denuncia. Una coppia di viaggiatori ha lamentato la scomparsa della propria figlia nel pomeriggio di ieri, domenica 28 marzo, all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Saliti sul volo Ryanair con destinazione Pescara, si sono accorti che l’erede non li aveva seguiti sul velivolo. Dopo alcuni minuti di riflessione, la coppia ha deciso di partire ugualmente, dichiarando di voler denunciare alla polizia la scomparsa della ragazza. Né la polizia di Frontiera dell’aeroporto bergamasco, né la Questura di Pescara però ha ricevuto qualcosa. La vicenda è avvolta nel mistero. Era ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 30 marzo 2021) “mia?”,ma. Una coppia di viaggiatori ha lamentato la scomparsa della proprianel pomeriggio di ieri, domenica 28 marzo,di Orio al Serio (Bergamo). Saliti sulcon destinazione Pescara, si sono accorti che l’erede non li aveva seguiti sul veli. Dopo alcuni minuti di riflessione, la coppia ha deciso di partire ugualmente, dichiarando di volerre alla polizia la scomparsa della. Né la polizia di Frontiera dell’aeroporto bergamasco, né la Questura di Pescara però ha ricevuto qualcosa. La vicenda è avvolta nel. Era ...

