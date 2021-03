Dori Ghezzi compie 75 anni | la storia del suo amore con Fabrizio De André

(Di martedì 30 marzo 2021) Oggila bellezza di 75, artista e cantante di ottima fattura e celebre ai più per essere stata la compagna di vita diDe. Come detto la sua carriera nel mondo della musica parte negli’60 quando, dopo aver vinto un concorso regionale, ottenne un contratto discografico dall’etichetta Durim. Nel 1968 pubblicò Casatschok, pezzo grazie a cui riuscì a farsi notare dal grande pubblico televisivo. Conta 6 partecipazioni totali al Festival di Sanremo, tra cui quella più fortunata fu quella del 1976, quando con Come stai, con chi sei? si aggiudicò il secondo posto cantando in duetto con Wess. Proprio il cantante e bassista americano è stato uno dei personaggi più importanti delladi...

... finanziato dal Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale, mette insieme tutto il percorso del teatro surreale di Fratto X e alcune parole di De Andrè, con la collaborazione di...Istruzioni per l'uso della punteggiatura, Di calcio non si parla e Lui, io, noi (cone Giordano Meacci). Scrive da anni sceneggiature per la tv e per il cinema: con Claudio Caligari e ...Dori Ghezzi si racconta tra bilanci, sogni e nuovi progetti. Custode con la Fondazione De Andrè dell’immensa eredità del cantautore.E' nata il 30 marzo 1946 in Brianza. Dori Ghezzi ha avuto una discreta carriera musicale. Ha sposato Fabrizio De André nel 1989.