Dopo il live di Barcellona, la musica in pressing sulle istituzioni: 'Sì ai concerti sicuri' (Di martedì 30 marzo 2021) Se si riapre ai concerti è tutta un'altra musica. L'esempio del live di Barcellona - con cinquemila persone ammesse previo tampone - ha dato la scossa, Dopo mesi di inerzia e passività. E ora i ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Se si riapre aiè tutta un'altra. L'esempio deldi- con cinquemila persone ammesse previo tampone - ha dato la scossa,mesi di inerzia e passività. E ora i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Spagna, esperimento riuscito col primo concerto live. A Barcellona 5.000 sotto un palco dopo un test, solo 6 positi… - SkyTG24 : Esperimento riuscito: 5.000 persone, dopo essere state sottoposte a un test antigenico, hanno partecipato a un conc… - RengaOfficial : Questa sera tutti sintonizzati su @rtl1025 per “Suite 102.5 Prime Time Live” Vi aspetto dalle ore 21 per un live es… - ketelodicoafa : RT @rtl1025: ?? 'La retromarcia dell’#Anm, dopo la pretesa vaccinale, purtroppo non convince. Il punto è: chi non ha senso del giusto non pu… - liberalunicorno : RT @matteo_murdaca: Dati e articoli mostrati durante la live del 29 Marzo su @liberioltre -