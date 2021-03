Donna scomparsa a Terni nel 2009 | arrestato il marito

(Di martedì 30 marzo 2021) E' ad una svolta il caso sulladi Barbara Corvi, la 35enne di Montecampano, frazione di Amelia e madre di due figli, di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre. Dopo 12 anni è stato ...

Poche ore prima della, Barbara gli aveva confessato di una relazione extraconiugale, per ... Dopo aver controllato un messaggio sul telefono dellail marito aveva scoperto che non aveva ...Dopo 12 anni arriva la svolta nel caso delladi Barbara Corvi, ladi cui si sono perse le tracce il 27 ottobre del 2009. Barbara Corvi scomparve nel nulla il 27 ottobre del 2009 , poco dopo aver confessato al marito di ...Barbara Corvi, trentacinquenne, era scomparsa dalla sua casa di Montecampano di Amelia nel luglio del 2009 e da allora di lei non si era più saputo nulla. Dalle prime indagini era emerso che poche ore ...La vicenda della Corvi era tornata sotto i riflettori lo scorso luglio, dopo la riapertura del fascicolo da parte del procura ternana, a 11 anni dalla scomparsa della donna. La notizia delle nuove ...