Donna cade dalla bici e muore travolta da auto pirata

Advertising

zazoomblog : Donna cade dalla bici e muore. Forse è stata anche investita da unauto - #Donna #dalla #muore. #Forse #stata - qn_lanazione : #Montecatini. Donna #cade dalla #bici e #muore. Forse è stata anche #investita da un'#auto - genovapostnews : Lavagna, cade dall’albero e sbatte violentemente la faccia: donna soccorsa con l’elicottero - primocanale : Lavagna, donna cade da un ulivo: interviene l'elisoccorso - klainesorder : ah quindi ora la Cucca fa la cagnolina alla Cele, insomma sempre più in basso cade questa donna?? #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Donna cade

LA NAZIONE

E' giallo sulle cause della morte di unadi 68 anni, rimasta vittima , oggi a Montecatini (Pistoia) di un incidente stradale. Lastava percorrendo in bicicletta una strada periferica quando, secondo quanto riferito dalla polizia municipale intervenuta sul posto, sarebbe caduta e avrebbe sbattuto la testa a terra dopo aver ...Secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia municipale, lastava procedendo in bicicletta quando ha urtato un furgone parcheggiato da un lato della strada ed è caduta a terra battendo ...Secondo una prima ricostruzione la vittima, Laura Rossetto, di 68 anni, residente a Montecatini poco lontano da dove ha perso la vita, stava percorrendo la strada in bicicletta in direzione della roto ...Pistoia, 30 marzo 2021 - E' giallo sulle cause della morte di una donna di 68 anni, rimasta vittima, oggi a Montecatini (Pistoia) di un incidente stradale. La donna stava percorrendo in bicicletta una ...