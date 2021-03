Donald Trump lancia il suo sito ‘revisionista’ | nessuna traccia di impeachment | Covid e assalto al Congresso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Un nuovoper rire la propria immagine dopo l’allontanamento dai social, anche in vista di una seconda discesa in campo alle presidenziali del 2024. Ma soprattutto una vetrina auto celebrativa dei suoi quattro anni alla Casa Bianca, dove in 885 parole di fatto riscrive la storia della sua presidenza.riparte da unweb e dal suo nuovo quartier generale di Mar-a-Lago hato ‘45office.com‘, dove non c’èné dei dueche hanno pesantemente segnato il suo mandato né dell’alche rischia di rimanere il ricordo indelebile dell’avventura presidenziale di The. I termini “pandemia” e ““, poi, non compaiono mai nel ...