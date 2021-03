Don Mignani rincara la dose: “La Chiesa soffre di sessofobia, così allontana le persone” | VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Don Giulio Mignani è il parroco di Bonassola (provincia della Spezia) che ha avuto il coraggio, domenica scorsa, di manifestare tutta la propria contrarietà con la decisione della Congregazione per la dottrina della fede di vietare la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Lo ha fatto con una frase, pronunciata durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme, che in breve ha fatto il giro di tutti i media nazionali, oltrepassando anche i confini italiani: “Nella Chiesa si benedice di tutto, ma non l’amore vero tra omosessuali. Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. Oggi don Mignani è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata a “Fanpage”, durante la quale ha spiegato le ragioni di una posizione eclatante ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Don Giulioè il parroco di Bonassola (provincia della Spezia) che ha avuto il coraggio, domenica scorsa, di manifestare tutta la propria contrarietà con la decisione della Congregazione per la dottrina della fede di vietare la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Lo ha fatto con una frase, pronunciata durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme, che in breve ha fatto il giro di tutti i media nazionali, oltrepassando anche i confini italiani: “Nellasi benedice di tutto, ma non l’amore vero tra omosessuali. Se non posso benedire le coppie formate dadello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. Oggi donè tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata a “Fanpage”, durante la quale ha spiegato le ragioni di una posizione eclatante ...

