Don Matteo 13 Nino Frassica dichiara: “Ci vediamo tra qualche settimana” (Di martedì 30 marzo 2021) vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Nino Frassica sulla fiction Don Matteo, stupendo tutti! Don Matteo è una fiction amata da moltissimi telespettatoriUna delle fiction di maggior successo da tantissimi anni è quella che vede tra i suoi interpreti Nino Frassica e Terence Hill. Stiamo parlando ovviamente di Don Matteo, che è giunta alla sua tredicesima edizione, ma nelle ultime ore una dichiarazione di Nino Frassica ha lasciato tutti senza parole. Don Matteo 13: a presto! Finalmente presto avremmo modo di vedere nuovamente Don Matteo con tutti gli altri interpreti in televisione, come è stato annunciato direttamente da ... Leggi su formatonews (Di martedì 30 marzo 2021)insieme che cosa hato direttamentesulla fiction Don, stupendo tutti! Donè una fiction amata da moltissimi telespettatoriUna delle fiction di maggior successo da tantissimi anni è quella che vede tra i suoi interpretie Terence Hill. Stiamo parlando ovviamente di Don, che è giunta alla sua tredicesima edizione, ma nelle ultime ore unazione diha lasciato tutti senza parole. Don13: a presto! Finalmente presto avremmo modo di vedere nuovamente Doncon tutti gli altri interpreti in televisione, come è stato annunciato direttamente da ...

Advertising

okawait : RT @llyfrausandrain: @BVBXLON la mia prima serie TV è stata don matteo non scherziamo - LuigiaDG : RT @ninofrassicaoff: AUGURI TERENCE HILL AMICO MIO, ci vediamo tra qualche settimana per girare Don Matteo 13 e ti abbraccerò a distanza tu… - BisonSabrina : RT @Antonio79B: 'La tonaca di Don Matteo non ho mai voluto cambiarla. [...] dopo diverse insistenze, ho accettato di farmene fare una nuova… - elisabombshell : RT @DildoBaggjns: non puoi dire di essere appassionato di serie TV se non hai iniziato con 'La Signora in Giallo', 'Squadra Speciale Cobra… - supergazze : e poi R.I.S. Roma - Delitti Imperfetti e Don Matteo non dimentichiamo le cose importanti -