Dl Sostegni, da Arera ok a taglio di 600 mln alle bollette delle piccole imprese (Di martedì 30 marzo 2021) L’Arera ha approvato la delibera attuativa del decreto-legge ‘Sostegni” che andrà a ridurre di 600 milioni di euro le bollette per le piccole imprese (utenti in bassa tensione non domestici, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi). Lo comunica la stessa Authority per l’energia. Il provvedimento beneficerà principalmente circa 3,7 milioni di soggetti e porterà ad uno sconto nei mesi di aprile, maggio e giugno, che sarà percentualmente maggiore per gli esercizi commerciali costretti a chiusura dalle misure di contrasto all’epidemia (in quanto si interviene riducendo le quote fisse delle bollette). In particolare, in modo simile a quanto avvenuto la scorsa primavera, lo sconto arriva a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) L’ha approvato la delibera attuativa del decreto-legge ‘” che andrà a ridurre di 600 milioni di euro leper le(utenti in bassa tensione non domestici, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi). Lo comunica la stessa Authority per l’energia. Il provvedimento beneficerà principalmente circa 3,7 milioni di soggetti e porterà ad uno sconto nei mesi di aprile, maggio e giugno, che sarà percentualmente maggiore per gli esercizi commerciali costretti a chiusura dmisure di contrasto all’epidemia (in quanto si interviene riducendo le quote fisse). In particolare, in modo simile a quanto avvenuto la scorsa primavera, lo sconto arriva a ...

