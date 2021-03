Disabile travolto e ucciso | insulti e offese sui social | la famiglia di Antonio denuncia 16 hater

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disabile travolto

Giornale di Brescia

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIAsulla carrozzinae ucciso mentre attraversa sulle...... poco dopo le 17, all'incrocio tra via Volturno e via Pastrengo in cui è rimasto coinvolto un 60enne. Per fortuna, stando ai primi accertamenti medici, non avrebbe riportato gravi ferite ma ...PESARO - Offese e insulti ad Antonio Cetta, la famiglia querela 16 persone per aver offeso il loro caro su Facebook. A depositare l’atto sono gli avvocati Carlo Scalpelli e Roberto ...La carrozzina attraversava la strada sulle strisce pedonali. Con il semaforo verde. Nello stesso momento una vettura, con il semaforo dello stesso colore, stava svoltando a sinistra. Questione di ista ...