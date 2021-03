Diritti TV, Sky ai margini della Serie A: respinta l’offerta per le tre partite in co-esclusiva (Di martedì 30 marzo 2021) Sky Nella partita dei Diritti della Serie A nel prossimo triennio 2021/2024, Sky gioca clamorosamente ai margini. Dopo 18 anni di dominio, la pay TV vive la fase più critica della sua storia italiana, tenuta in piedi principalmente proprio dal campionato di calcio. Dalla prossima stagione le partite saranno tutte su DAZN; ogni giornata, 7 su 10 in esclusiva. A Sky resterebbero i tre match in co-esclusiva: si tratta dell’anticipo del sabato alle 20.45, dell’incontro della domenica alle 18.00 e del posticipo del lunedì sera. l’offerta, però, è stata respinta, nonostante il rialzo proposto: 75 milioni di euro per il primo anno, 87.5 per il secondo e 100 per il terzo. L’approvazione – riporta Il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 marzo 2021) Sky Nella partita deiA nel prossimo triennio 2021/2024, Sky gioca clamorosamente ai. Dopo 18 anni di dominio, la pay TV vive la fase più criticasua storia italiana, tenuta in piedi principalmente proprio dal campionato di calcio. Dalla prossima stagione lesaranno tutte su DAZN; ogni giornata, 7 su 10 in. A Sky resterebbero i tre match in co-: si tratta dell’anticipo del sabato alle 20.45, dell’incontrodomenica alle 18.00 e del posticipo del lunedì sera., però, è stata, nonostante il rialzo proposto: 75 milioni di euro per il primo anno, 87.5 per il secondo e 100 per il terzo. L’approvazione – riporta Il ...

