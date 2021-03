Diritti TV, la Serie A chiude a Sky: con il nuovo bando spunta Mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) La Lega Serie A ha respinto l’offerta di Sky per quanto riguarda il pacchetto 3 dei Diritti tv. Con il nuovo bando tornano in corsa Amazon e Mediaset Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, ieri Sky aveva consegnato un’offerta migliorativa di quasi il 20% rispetto alla precedente per quanto riguarda il pacchetto 3 dei Diritti tv (87,5 milioni). La Lega Serie A ha respinto questa offerta ed ora aprirà un nuovo bando. Possibile il rientro in corsa di Amazon e Mediaset, con quest’ultima che sempre secondo Gazzetta potrebbe mettere sul tavolo un’offerta da 100 milioni Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) La LegaA ha respinto l’offerta di Sky per quanto riguarda il pacchetto 3 deitv. Con iltornano in corsa Amazon eSecondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, ieri Sky aveva consegnato un’offerta migliorativa di quasi il 20% rispetto alla precedente per quanto riguarda il pacchetto 3 deitv (87,5 milioni). La LegaA ha respinto questa offerta ed ora aprirà un. Possibile il rientro in corsa di Amazon e, con quest’ultima che sempre secondo Gazzetta potrebbe mettere sul tavolo un’offerta da 100 milioni Leggi su Calcionews24.com

Advertising

GoalItalia : La Lega Serie A non accetta l'offerta di Sky ? Ora un nuovo bando aperto a tutti per le 3 partite in co-esclusiva????… - TuttoMercatoWeb : Diritti tv, fumata nera sul pacchetto 2: offerta Sky troppo bassa. 7 club astenuti, serve nuova asta - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - infoitsport : Diritti Tv Serie A, Caressa: “I tifosi vedranno Diletta Leotta, ci guadagnano” - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Diritti tv, la #SerieA dice no a #Sky: non bastano 87.5 milioni. E ora spunta #Mediaset -