Diritti tv | il Napoli e altri 6 club hanno bloccato la cessione dei diritti esteri

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 marzo 2021) È di ieri la notizia che Sky ha perso anche il terzo pacchetto deitelevisivi, dal momento che la Lega ha ritenuto insufficiente, a tal proposito Repubblica spiega nel dettagli il ruolo delSolo 13votato per assegnare alla tv in streaming il pacchetto B, ossia le 3 partite in co-esclusiva. Servivano 14 sì. La tv satellitare aveva anche provato un rilancio sopra i 70 milioni iniziali: un’offerta a crescere nei 3 anni, 75, 87,5, 100. Ma insufficiente per le “sette sorelle”: Juventus, Inter, Lazio,, Atalanta, Verona, Fiorentina (cheancheladei). I negoziatori di Sky sono parsi risentiti, ma la tv satellitare ...