Diritti TV calcio, Sky Italia perde anche la seconda asta (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Sky Italia perde anche il secondo giro di assegnazione dei Diritti Tv sulle partite di calcio della serie A per il triennio 2021-2024 dopo esser uscita sconfitta dalla prima tornata, assegnata alla coppia Dazn-TIM per un corrispettivo di 840 milioni. Il bando principale prevedeva l'assegnazione di 10 partite per ogni giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva, questo secondo bando invece era relativo all'assegnazione dei Diritti di co-esclusiva su tre partite per ogni giornata di Campionato. L'assemblea della Lega di serie A ha quindi bocciato la proposta da 70 milioni avanzata da Sky Italia, che promette di fare ricorso anche contro la prima tornata, che ha assegnato i Diritti al duo Dazn-TIM.

