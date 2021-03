Diritti TV, bocciata l'offerta di Sky. Spuntano Mediaset e l'ombra di una lunga battaglia legale (Di martedì 30 marzo 2021) Sette squadra si sono astenute dal voto e non si sono così raggiunti i 14 voti necessari per assegnare il pacchetto B. Serve un nuovo bando, e si devono anche assegnare i Diritti entro luglio altrimenti, per la legge Melandri, rischia di saltare tutto.... Leggi su dday (Di martedì 30 marzo 2021) Sette squadra si sono astenute dal voto e non si sono così raggiunti i 14 voti necessari per assegnare il pacchetto B. Serve un nuovo bando, e si devono anche assegnare ientro luglio altrimenti, per la legge Melandri, rischia di saltare tutto....

