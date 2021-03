Dipendenti pubblici: al via il rinnovo dei contratti. Cisal firma l’accordo con ministro Brunetta (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Cisal firma un l’accordo quadro con il governo, alla presenza del ministro Renato Brunetta, per rivedere il contratto di lavoro in ottica di un rilancio della PA. “Questo incontro è molto importante perché concerne il rinnovo del contrato per 3 milioni e 300 mila Dipendenti pubblici”, spiega Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal, aggiungendo che “l’accordo di oggi punta ad una PA più snella ed a servizio del cittadino”. “Per fare questo – avverte il sindacalista – occorrono risorse maggiori di quelle stanziate per il rinnovo dei contratti. Ci vogliono risorse aggiuntive ed occorrerà valutare i profili che devono essere valorizzati nell’ambito della PA, non ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –unquadro con il governo, alla presenza delRenato, per rivedere il contratto di lavoro in ottica di un rilancio della PA. “Questo incontro è molto importante perché concerne ildel contrato per 3 milioni e 300 mila”, spiega Marcello Pacifico, segretario confederale, aggiungendo che “di oggi punta ad una PA più snella ed a servizio del cittadino”. “Per fare questo – avverte il sindacalista – occorrono risorse maggiori di quelle stanziate per ildei. Ci vogliono risorse aggiuntive ed occorrerà valutare i profili che devono essere valorizzati nell’ambito della PA, non ...

