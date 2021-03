Diletta Leotta e Can Yaman, l’amore tra la coppia decolla: “Matrimonio? Teniamoci la sorpresa” (Di martedì 30 marzo 2021) Sembra proseguire a gonfie vele la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Del loro flirt si è discusso parecchio, c’era chi tra il pubblico li sognava all’altare e chi non credeva ad una relazione creata ad hoc. A rompere il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Sembra proseguire a gonfie vele la relazione tra Can. Del loro flirt si è discusso parecchio, c’era chi tra il pubblico li sognava all’altare e chi non credeva ad una relazione creata ad hoc. A rompere il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - Mimosa23449636 : - Isabel84003202 : RT @VanityFairIt: «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futuro inte… - claudia81189 : RT @LuminitaPoenaru: Su Diletta Leotta ,Yaman confessa: È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grand… - Zahra_CY_4 : RT @VanityFairIt: «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futuro inte… -