Dentro il giardino degli Iris a Firenze | magia di primavera

(Di martedì 30 marzo 2021) Non è un segreto che, durante la pandemia, la natura è diventata un rifugio sicuro. E passeggiare tra gli alberi di un bosco, o semplicemente nel parco vicino a casa, dona calma e fiducia. Proprio come il fiore dell’iris, che in tutte le sue versioni, simboleggia pensieri positivi e speranza. Questo fiore cresce spontaneo nella campagna del Chianti, ma anche nelle colline che circondano Firenze e lungo l’Arno, e dal 1251 è il simbolo della città di Firenze.

È il simbolo di Firenze, e qui ha l'unico giardino botanico dedicato in Europa. Una meraviglia della primavera con 1500 varietà, anche rarissime, che sarà aperto dal 25 aprile al 25 maggio